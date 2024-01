Was ist mit dieser Katze passiert?

Bergheim - Kater Strolchi hat in der jüngsten Vergangenheit einiges mitgemacht, denn der Vierbeiner kam in einem alles andere als guten Zustand ins Tierheim Bergheim bei Köln , wo er zurzeit gesund gepflegt wird.

Strolchi musste schließlich stationär in der Klinik aufgenommen werden, wo nicht nur seine Lungen punktiert wurden, sondern auch Drainagen gelegt. Zudem sei der Brustkorb des Katers wiederholt gespült worden, so die Pfleger.

"Als keine Behandlung so wirklich anschlug und er dazu massive Atemprobleme bekam, brachten wir ihn in eine Tierklinik, wo eine eitrige Flüssigkeitsansammlung im Brustkorb festgestellt wurde", berichteten die Mitarbeiter. "Diese drückte ihm auf die Lunge und machte die Atmung dementsprechend schwer."

"Jetzt geht's endlich aufwärts!" - mit diesen hoffnungsvollen Worten eröffnete das Bergheimer Tierheim am Dienstagabend seinen neuesten Post, in dem Strolchis Pfleger den rund 30.000 Fans die Geschichte ihres Schützlings schilderten.

Seit seinem Tierklinik-Aufenthalt geht es Strolchi glücklicherweise endlich wieder gut, wie das Tierheim sich freute. So schlagen nicht nur die verschriebenen Medikamente gut an, schon in der kommenden Woche stehe zudem die Abschlusskontrolle des Vierbeiners an.

"Wir hoffen sehr, dass er 'gesund geschrieben' wird, damit wir uns auf die Suche nach einem neuen Zuhause machen können", offenbarte das Tierheim, das auch etwas Gutes aus der Aufregung der letzten Tage ziehen konnte.

Denn durch die zahlreichen Behandlungen habe sich "der einstige Wildling an uns Menschen gewöhnt" und lasse sich mittlerweile sogar gerne streicheln, wie seine Pfleger sich freuten.

Sobald sich Strolchi von den Strapazen der vergangenen Tage erholt hat, findet er hoffentlich schnell ein richtiges Zuhause, in dem er nicht nur rundum versorgt wird, sondern auch die Streicheleinheiten seiner neuen Besitzer genießen kann.