Wunderschön und super lieb: Dieser Kater ist ein echter Traumtyp!

"So ganz können wir das nicht verstehen, weil er ein wirklich lieber Kater ist", offenbarten die Pfleger des Vierbeiners, die nun erneut auf der Suche nach einer Bleibe für "Traumtyp" Balou sind.

Bei Instagram stellten die Kölner Tierretter ihren Schützling am vergangenen Wochenende ausführlich vor und teilten dazu auch einen Schnappschuss des Katers, der erst kürzlich aus der Vermittlung zurückkam, weil "man mit ihm überfordert war", wie das Tierheim schilderte.

Balou will als "Einzelprinz" in seinem neuen Zuhause einziehen. © Bildmontage: Website/Tierheim Köln-Dellbrück

Wie die Pfleger des Tieres offenbarten, sei Balou auf die tägliche Einnahme von Schilddrüsen-Tabletten angewiesen - und die will der Kater partout nicht einnehmen. "Egal in welcher Delikatesse man sie versteckt, er findet sie und frisst drumherum", schilderten die Mitarbeiter, die sich so leicht jedoch nicht von ihrem Schützling aufs Kreuz legen lassen.

Es gebe nämlich mehrere Tricks und Kniffe, mit denen die Zufuhr der lebenswichtigen Medikamente gelinge. "Wir zeigen Euch bei Interesse an einer Adoption natürlich alles", versprachen die Tierretter.

Für Balou soll nun ein Zuhause in Wohnungshaltung gefunden werden, in dem er als "Einzelprinz" residieren darf.

Wer den schönen Kater kennenlernen möchte, kann per E-Mail über die Website des Tierheims Kontakt zu den Mitarbeitern aufnehmen.