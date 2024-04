Mann fotografiert Riesen-Schlange in Haus, doch User können nur auf ein Detail starren

Dieses Reptil wurde beim großen Geschäft fotografiert. © Screenshot/Facebook/Sunshine Coast Snake Catchers 24/7

Die Schlangenfänger von "Sunshine Coast Snake Catchers 24/7" teilten auf ihrer Facebookseite das Bild einer großen Pythonschlange, die sich in einem Gebäude zwischen dem Dach und einem Stahlträger entlanghangelte. Doch die User können - zu Recht - nur auf ein ziemlich großes Detail starren:

Die Ausscheidung des Reptils, das unglaubliche Dimensionen annimmt.

"Dieses Foto wurde von einem Follower eingesandt, der diesen Küstenteppichpython mitten in der Toilettenpause eingefangen hat", schreiben die "Snake Catchers" aus Down Under.

Der Schnappschuss erlangte fast 6000 "Gefällt mir"-Angaben und wurde tausendfach kommentiert.