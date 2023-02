Mann kommt mit Kröte in Tierklinik: Als eine Mitarbeiterin sie ansieht, traut sie ihren Augen kaum

Roseville (Minnesota) - Bei diesem Anblick blieb ihr direkt die Spucke weg: Eine Mitarbeiterin der Wildtierklinik "Wildlife Rehabilitation Center of Minnesota" (WRC) machte große Augen, als ihr ein Mann seine gefundene Kröte zeigte. Die Frau wusste nämlich sofort, dass diese Art gar nicht im US-Staat Minnesota heimisch ist.

Was stimmte mit dieser Kröte nicht?

Der Angestellte eines Baumarkts hatte die sogenannte Aga-Kröte am Dienstag in einer Pflanzenlieferung gefunden, sich aus diesem Grund an das WRC gewandt.

"Unsere Mitarbeiterin am Empfang, die die Kröte aufnahm, war schockiert, als sie eine so große, ungewöhnliche Kröte in dem Eimer sah, den der Kunde bei sich trug", sagte Brittney Yohannes, Kommunikationsdirektorin des WRC gegenüber Newsweek.

Zunächst wussten die Mitarbeiter vor Ort nicht, um welche Art es sich bei der Kröte handelte. Erst ein lokaler Experte konnte sie als Aga-Kröte identifizieren. Zu finden sind diese Tiere in Süd- und Mittelamerika, aber auch in Florida und Nordaustralien.

Laut der "Florida Fish and Wildlife Conservation Commission" sind Aga-Kröten in den Regionen, in denen sie eingeführt wurden, eine Plage für die dort lebenden Wildtiere.

Die Amphibien sind nämlich hochgiftig. Aus ihren Drüsen, hinter den Ohren und auf dem Rücken sondern sie ein milchig-weißes Gift ab. Nicht nur viele Tiere können sterben, wenn sie damit in Berührung kommen. Auch Menschen sollen schon zu den Opfern gehört haben.