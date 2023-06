Mutter starb im Nest: Hier wachsen die süßen Storchenwaisen jetzt auf

Hamburg - Der Hamburger Jürgen Pelch hat eine Leidenschaft für Störche. Seit fast 50 Jahren kümmert er sich in der Hansestadt um die Tiere . Er kennt alle Fakten und Daten und hat schon mehrere Dutzend Waisen groß gezogen. In diesem Jahr sind es besonders viele.

Storchenküken trinken in einem provisorischen Storchennest im Garten. © Marcus Brandt/dpa

Als Jürgen Pelch mit der kleinen Schale voll mit Krabben, Mehlwürmern und Makrelen kommt, recken die kleinen Storchenküken sofort ihre Schnäbel in die Luft. Sie fauchen, zischen und klappern und stürzen sich sofort auf das Futter. Die sechs kleinen Storchenküken sind Waisen.



Damit sie trotzdem groß werden können, zieht der 76-jährige Pelch sie gemeinsam mit seiner Familie mit der Hand auf. Dafür geht er mit Frau und Tochter sogar auf Schneckenjagd.

"Am liebsten mögen sie Gehäuseschnecken. Nacktschnecken kleben zu sehr", sagte Pelch der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der Grauhaarige ist Hamburgs Storchenvater. Seit 47 Jahren kümmert er sich - auch in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Nabu Hamburg - um die Tiere und behält den Überblick.

Deshalb weiß er auch schon jetzt, dass die Brutbilanz in diesem Jahr nicht besonders gut ausfallen wird. "Wir kommen ganz bestimmt nicht an die Zahlen vom vergangenen Jahr heran." 2022 waren in Hamburg 40 der 50 Storchennester besetzt und 29 der Paare brüteten erfolgreich. 63 Küken sind dabei zu erwachsenen Störchen geworden.