Mysteriöses Tier sorgt für Rätselraten: Was ist das für eine Kreatur?

Rio Grande Valley (Texas) - Rätselraten im US-Staat Texas. Seit Tagen grübeln Beamte und viele andere Menschen, was genau da für ein mysteriöses Tier durch den Bentsen-Rio Grande Valley State Park gestapft ist. Die ungewöhnliche Kreatur wurde von einem Parkbesucher mit einer Trail-Cam (Wildtierkamera) abgelichtet. Seit Gründonnerstag versucht die Parkverwaltung auch über soziale Medien Licht ins Dunkel zu bringen.

Was ist hier zu sehen? Ein Bär mit sehr kurzen Beinen, ein Biber oder ein Otter? © Facebook/Screenshot/Bentsen-Rio Grande Valley State Park - Texas Parks and Wildlife

Auf der offiziellen Facebook-Seite des Parks posteten Beamte das Foto des Tiers. Dazu schrieben sie unter anderem: "Wir zerbrechen uns den Kopf, um diese schwer fassbare Kreatur zu identifizieren. Ist es eine neue Art? Ein Ausbrecher aus einem nahe gelegenen Zoo? Oder nur ein verkleideter Parkranger?"

Auf jeden Fall sei es aufregend, so ein "unglaubliches Tier" in seinem natürlichen Lebensraum zu sehen. "Wir werden sie auf dem Laufenden halten, während wir dieses Mysterium weiter untersuchen", so die Beamten. Fast Tausend Facebook-User haben seitdem mitgerätselt.

Die Vorstellungen, was auf dem Foto zu sehen ist, gehen dabei weit auseinander. Während einige einen Bären vermuten, tippen andere auf einen Biber, ein Wasserschwein oder einen Otter.

Schließlich updateten die Parkbeamten im selben Facebook-Post ihren eigenen Verdacht.