Rattengang aus Müll-Wohnung gerettet: "Solche Fälle machen uns unglaublich wütend!"

Köln - Dieser Fall macht selbst die hartgesottenen Pfleger im Tierheim Köln -Dellbrück sprachlos! Eine Rattengang mit insgesamt 24 quirligen Nagern musste aus einer total vermüllten Wohnung in Köln-Sülz gerettet werden, teilten die Tierretter auf ihrer Webseite mit .

Insgesamt 24 Ratten konnten aus einer vermüllten Wohnung in Köln-Sülz gerettet werden. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Demnach hätten die kleinen Vierbeiner im Dreck vor sich hin vegetieren müssen, ohne die geringste Chance gehabt zu haben, sich zu wehren.

"Sie lebten mehr schlecht als recht in einem Minikäfig, der Boden war komplett mit Kot verklebt, es stank bestialisch", beschreiben die Pfleger die aussichtslose Lage der Tierchen.

Hinzu kommt, dass die Vierbeiner nicht nach Geschlechtern getrennt gehalten wurden. Die Folge: Wahrscheinlich befinden sich in den Bäuchen der Weibchen weitere Generationen.

Zudem hat das Tierheim über den eigenen Instagram-Kanal ein Video geteilt, das zeigt, wie mitgenommen die bunte Rattengang wirklich ist: Zu sehen sind etwa zahlreiche Verletzungen, Abszesse und kahle Stellen im Fell.

"Da kann man mal wieder sehen, in welchen Zuständen Tiere in Privathaushalten leiden", kommentiert eine Pflegerin zudem in dem Clip und ergänzt: "Ihr glaubt nicht, wie das hier gerade riecht!"