Schlappohr-Kaninchen verzückt Netz-User mit extravaganter Frisur

Kaninchendame Pünktchen verzückt mit ihrer wilden Haarpracht Tierfreunde im Netz. © Tierheim Troisdorf

"Der Preis für die beste Frisur des Tages geht zweifelsohne an unsere Pünktchen", erklären die Mitarbeiter der Troisdorfer Tierschutzeinrichtung in ihrem jüngsten Instagram-Posting.

Beim Blick auf das dazugehörige Foto ist sofort klar, wieso: Das Widder-Weibchen mit den großen Löffeln und dem dichten, weiß-grau gemusterten Fell macht insgesamt einen sehr gepflegten Eindruck.

Nur ganz oben auf seinem Kopf sprießen die feinen Kaninchen-Haare völlig wirr in alle Richtungen! Das Ergebnis ist ein niedlicher Zottel-Look, der zum Schmunzeln verleitet.

"Oh mein Gott, wie putzig!" und "So sweet", feiern Tierfreunde in der Instagram-Kommentarspalte Pünktchens wilde Frise und sind ganz verzückt von der rund dreijährigen Widder-Mischlingsdame.

Trotz der lieben Nachrichten schwingt jedoch auch eine gewisse Traurigkeit mit, denn leider hat die Begeisterung für ihre ulkige Frisur Pünktchen bislang nicht bei ihrer Suche nach einem neuen Zuhause geholfen.