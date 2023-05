27.05.2023 15:28 Skurriles Foto: Hier wird eine Kuh "abgeschleppt"

Die Feuerwehr hat in Mülheim an der Ruhr eine verirrte Kuh "abgeschleppt". Das Tier hatte sich in eine missliche Lage gebracht.

Von Nicole Reich

Mülheim an der Ruhr – Tierische Rettungsaktion: In Mülheim an der Ruhr (NRW) musste eine 800 Kilogramm schwere Kuh "abgeschleppt" werden. Die Kuh war eine Böschung herab gerutscht und konnte sich nicht mehr selbstständig zurück auf die Wiese retten. © Feuerwehr Mülheim an der Ruhr Das Tier hatte sich am heutigen Samstagvormittag in eine missliche Lage gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Die ausgewachsene Kuh sei die steile Böschung in die Ruhr herabgerutscht und habe sich danach nicht mehr aus eigenen Kräften zurück auf die Wiese retten können. Landwirte bemerkten die verirrte Vierbeinerin und starteten einen ersten Hilfsversuch mit einem Traktor, der jedoch ohne Erfolg blieb. Dafür gelang es ihnen, die Kuh vor einem weiteren Abrutschen zu sichern und zu beruhigen. Gegen 11 Uhr rückte schließlich die Feuerwehr zu den Raffelberger Ruhrauen an. Ein Teleskoplader mit hydraulischer Winde wurde nachgefordert, mit dessen Hilfe das 800-Kilo-Tier in die Höhe gehoben wurde. Dabei befestigten die Einsatzkräfte Gurte hinter den Vorderbeinen der Kuh und hievten sie zurück auf die Wiese. Ein Teleskoplader mit hydraulischer Winde kam zum Einsatz, um die Kuh in Sicherheit zu bringen. © Feuerwehr Mülheim an der Ruhr Rund zwei Stunden dauerte der Einsatz der Feuerwehr, an dessen Ende die Vierbeinerin sichtlich erschöpft ihrem Landwirt übergeben werden konnte.

Titelfoto: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr