Abgemagert, verwahrlost, zurückgelassen: Krebskranke Hündin mit riesigem Tumor ausgesetzt

Eilenburg - Gut eine Woche ist es her, dass Tammy in einem Waldstück zwischen Röcknitz und Thammenhain gefunden wurde. Noch immer sitzt der Schock über ihren Zustand tief. Doch die Tierschutzvereine sind sich sicher: Anders als ihre Besitzer wollen sie die lebensfrohe Hündin auf keinen Fall aufgeben!

In einem katastrophalen Zustand wurde Tammy vom Tierheim Wurzen sichergestellt. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Eilenburg

Völlig abgemagert, an ihren Beinen mit offenen Wunden übersät und von einem riesigen Tumor gezeichnet: In diesem Zustand wurde Tammy am 24. April von den Helfern des Wurzner Tierschutzvereins sichergestellt und dem Tierheim Eilenburg übergeben.

"Wir sind mit Tammy sofort zu unserer Tierarztpraxis gefahren. Ihr wurde von unserer Tierärztin, Blut abgenommen und wir warten nun auf das Ergebnis", schreiben die Eilenburger auf Facebook.

Schließlich habe man neben den offensichtlichen Blessuren noch weitere kleine Tumore und Milben entdeckt.

Außerdem sei davon auszugehen, dass die Hündin über einen längeren Zeitraum weder Wasser noch Futter bekommen hat.

Die Helfer vermuten, dass man Tammy im Wald ausgesetzt und sich selbst überlassen hat - und haben Anzeige erstattet.