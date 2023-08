Australian Shepherd ging durch die Hölle: Hund hofft auf letzte Chance

Neuhausen/Spree - Der bildhübsche Australian Shepherd, Balou fristet bereits seit sechs Jahren sein Dasein im Tierheim in Neuhausen/Spree. Dabei sehnt sich der freundliche und intelligente Hunde-Opa nach nichts mehr, als einem richtigen Zuhause.

Der Zwölfjährige möchte endlich ein neues Zuhause finden. © Tierschutzliga Stiftung Tier und Natur (Bildmontage)

Balous (12) Hundeblick trifft seine Pfleger mitten ins Herz: Aus einem blauen und einem braunen Auge schaut der ruhige Australian Shepherd seine Zweibeiner an und möchte dabei am liebsten raus in die Natur.

In seinem jungen Hundeleben war Balou in eine Familie integriert und genoss eine gute Kinderstube. Vor allem an seinem Frauchen hat der Aussie sehr gehangen.

Als seine Besitzerin jedoch krank wurde, konnte sie sich nicht mehr richtig um Balou kümmern. Somit geriet der Hund in die falschen Hände und sein trauriges Schicksal nahm seinen Lauf.

Balou trauerte um den Verlust seines Frauchens, und befand sich laut dem Tierschutzligadorf bei seinem neuen Halter in der Hölle. Was in dieser schrecklichen Zeit genau vorgefallen war, ist nicht bekannt.

Zwei Jahre lang hat es jedoch gedauert, bis Tierpfleger Balou aus der katastrophalen Haltung retten konnte. Seit dem verbringt der Hunde-Senior seine noch verbleibende Zeit im Tierheim in Brandenburg.