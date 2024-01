Baby-Elefant sieht seine Mutter nach vier Tagen endlich wieder: Was dann passiert, lässt Herzen schmelzen

Der kleine Dickhäuter versucht sich, mit jedem Zentimeter seines Körpers an seine Mutter zu pressen. © Screenshot/X/@tnforestdept

Ranger eines Nationalparks im Süden Indiens fanden den kleinen Dickhäuter am 29. Dezember alleine und hilflos im Urwald. Nachdem sie den Mini-Rüssel in ihre Obhut genommen hatten, starteten die Wächter des Parks eine großangelegte Suche.

Wie The Hindu berichtete, flogen die Ranger das Gelände mit Drohnen ab - und hatten damit Erfolg. Etwa drei Kilometer vom Fundort des Baby-Elefanten entfernt, entdeckten sie dessen Artgenossen.

Nachdem sie den Kleinen abgeduscht und mit Schlamm eingerieben hatten (um den menschlichen Geruch zu neutralisieren), setzten sie ihn in der Nähe seiner Herde aus.

Bilder und Videos, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden zeigen, was passierte, als sich Kuh und Kalb wieder "in die Rüssel schließen konnten".