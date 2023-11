Badegäste rennen um ihr Leben, als sie bemerken, welche Kreatur ins Meer läuft

Zihuatanejo (Mexiko) - Wer will an diesem Strand nach so einem Erlebnis wohl je wieder baden? Vergangene Woche sorgte ein Krokodil im mexikanischen Zihuatanejo für Angst und Schrecken, als es sich im Meer ein Bad gönnen wollte. Ein Video, das am Montag auf X gepostet wurde, zeigt den Gruselvorfall.