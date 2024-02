Einsamer Papagei sucht neues Zuhause: So traurig lebte Zelda vor seiner Zeit im Tierheim

Auf dem Instagram-Kanal des Tierheims, dem inzwischen mehr als 20.000 Fans folgen, durfte sich am Freitag Graupapagei Zelda in aller Ruhe vorstellen.

Denn nicht jeder ist einfach in der Lage einen oder mehrere Papageien zu behausen. "Die Haltung von Papageien ist durchaus anspruchsvoll. Reine Käfighaltung kommt für Zelda nicht infrage."

Viel Platz soll Zelda in seiner neuen Heimat haben. "Natürlich sollte es auch die Möglichkeit zum Freiflug geben."

Interessenten, die sich in Zukunft ein Leben mit dem grauen Kerlchen vorstellen können, dürfen sich unter Angabe der Telefonnummer per Mail an Vermittlung@tierheim-troisdorf.de an das Tierheim wenden und ein Kennenlern-Date vereinbaren.