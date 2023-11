Farmer hebt Eimer hoch: Was er darunter findet, verschlägt ihm die Sprache

New South Wales (Australien) - Als erfahrener Farmer hat er im australischen New South Wales schon vieles gesehen. Doch selbst Patrick Hatton (42) konnte dieser Anblick für einen Moment die Sprache verschlagen.

Patrick Hatton (42) konnte der Anblick seines Fundes erschrecken. © TikTok/Screenshot/hattonvale_farm

Hatton, der auf der Huttonvale Farm arbeitet, wollte am Montag einen Eimer wegräumen. Was sich darunter verbarg, war nichts für schwache Nerven. "Ich drehte den Eimer um, in dem sich noch etwas Zuckerwasser befand, und fand diese Mistdinger", erklärte der Farmer im Gespräch mit Yahoo News Australia.

Gleich ein ganzer Haufen Riesenkrabbenspinnen ist in dem Video des Australiers zu sehen, das er am Montag auf TikTok veröffentlichte. Seitdem haben die Krabbler Hunderttausende User in Angst und Schrecken versetzt.

"Sie haben mich ein wenig geschockt. Aber nur, weil ich nach verdammten Schlangen Ausschau gehalten habe, da es diese dieses Jahr anscheinend ziemlich häufig gibt", so der 42-Jährige.



Weiter erklärte der dreifache Familienvater: "Ich weiß nur, dass ich so etwas noch nie zuvor gesehen habe, also dachte ich, ich poste es auf meinem TikTok-Konto."