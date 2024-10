Finder bringt Katzen-Kids ins Tierheim: Story um Fundort gibt Rätsel auf

Köln - Trotz der Rettung von vier zuckersüßen Katzenkindern zweifelt das Tierheim Dellbrück aktuell die Story ihres Finders an. Was ist mit dem Katzen-Quartett wirklich passiert?

Dass die Story nicht ganz glaubwürdig erscheint - daraus machten die Mitarbeitenden keinen Hehl und stellten die Geschichte prompt infrage. "Wir können uns nur schwer vorstellen, dass vier kleine Katzen an einer belebten Straße über längere Zeit an einem Container verweilen."

"Der Finder berichtete, er habe sie an einem Glascontainer gefunden, wo sie frei herumliefen." Innerhalb weniger Minuten soll er sich schließlich einen Korb geschnappt und die Tiere einzeln eingefangen haben, teilte das Tierheim mit.

Demnach sollen die vier äußerst hübschen Tierchen am vergangenen Samstag in unmittelbarer Nähe zu einem Glascontainer gefunden worden sein.

Mit einem liebevollen Beitrag präsentierten die Tierretter aus dem Osten Kölns am Dienstag allen Followern die neuesten Bewohner auf vier Pfötchen.

Statt dem Finder die eigenen Zweifel aber zu verraten, ist das Tierheim in erster Linie froh, dass die vier Neugierspinsel jetzt nicht mehr zwischen Straßenverkehr und Glasmüll umherstreifen müssen.

"Wir nehmen das aber mal so hin und kümmern uns um das Zwergen-Quartett", hieß es. Bevor an eine Vermittlung der Kätzchen zu denken ist, müssen die erst einmal auf Herz und Nieren durchgecheckt werden, um Krankheiten auszuschließen. Bei den Fans hat das Tierheim aufgrund unermüdlicher Hilfe ohnehin ein Stein im Brett.

In den Kommentaren hallt es nur so vor Liebesbekundungen. "Komisch, aber endlos gut, dass sie von euch liebevoll behandelt werden" oder "Hauptsache, sie sind bei euch in Sicherheit und bekommen bald ein schönes, liebevolles und gutes Zuhause" waren sich Teile der Community einig.