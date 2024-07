Fischer trauen ihren Augen nicht, als sie sehen, was Fang im Maul hat

Sie haben in all den Jahren als Fischer schon vieles gesehen. Doch bei diesem Anblickt trauten selbst Will Kitching und sein Vater ihren Augen nicht.

Von Christian Norm

Brisbane (Australien) - Sie haben in all den Jahren als Fischer schon vieles gesehen. Doch bei diesem Anblickt trauten selbst Will Kitching (24) und sein Vater ihren Augen nicht. Die beiden Australier aus Brisbane zogen Anfang Juli einen Fadenflosser aus dem Brisbane River, der das Maul etwas zu voll genommen hatte.

Will Kitching veröffentlichte ein Video des Vorfalls auf Facebook. © Facebook/Screenshot/Will Kitching Fishing "Fische fressen bekanntlich viel kleinere Krabben, aber so etwas hatten wir noch nie gesehen", sagte Kitching diese Woche im Gespräch mit Yahoo News Australia. Er und sein Vater waren neugierig geworden, nachdem sie den Fadenflosser im Fluss treiben sehen hatten. "Aber als wir näher an den Fisch herankamen, erkannten wir, dass er tot war", sagte der 24-Jährige. Doch um das Tier ging es den beiden ohnehin nicht so sehr, sondern um die Frage, was es nun im Maul hatte. "Also holten wir den Fisch mit unserem Netz heraus und fanden eine ganze Sandkrabbe in seinem Maul!" Weil das große Schalentier viel zu groß für den Fadenflosser gewesen war, hatte er es unmöglich verdauen können. Stattdessen nahm das Schicksal seinen Lauf.

Kitching zieht am Ende ein positives Fazit