Französische Bulldogge und Schäferhund werden Eltern: Ihr Nachwuchs haut jeden vom Hocker

Gleichzeitig ist die Fellnase aber auch sehr auf Sicherheit bedacht, die unbedingt von den Menschen an ihrer Seite ausgestrahlt werden muss. Zudem sind sogenannte Couch Potatoes kein passendes Match für Amy. Sie benötigt geistige und vor allem körperliche Auslastung.

Doch wie die Mainzer Pflegeeinrichtung in einem Instagram-Post zu Amy deutlich unterstrich, sei Amy nicht nur allein aufgrund ihrer Optik eine Überlegung wert. Denn mit ihr erhalte man eine äußerst verschmuste und anhängliche, aber auch lernwillige und sportliche Begleiterin an die Seite gestellt.

Geboren wurde die Vierbeinerin am 8. Dezember im Jahr 2020. Tatsächlich könnten ihre Eltern kaum verschiedener sein. Denn die kastrierte Hunde-Dame entstammt einer Liebelei einer französischen Bulldogge mit einem sogenannten Malinois, einer Unterart des belgischen Schäferhundes.

Darüber hinaus kommt sie mit Kindern ab 14 Jahren gut aus, genau so sieht es mit Artgenossinnen aus. Katzen sind jedoch absolut nichts für Amy. Ihr fremde Menschen sollten ihr zumindest ein wenig Zeit zum Auftauen gewähren – wenn das der Fall ist, wird sie unfassbar lieb und freundlich.

Wer der Powermaus mit dem ungewöhnlichen Look ein passendes Zuhause bieten kann, der sollte sich schnellstmöglich an das Tierheim Mainz wenden. Möglich ist dies telefonisch unter der Rufnummer 06131/687066 oder per E-Mail.