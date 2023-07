Frau entdeckt streunenden Hund am Straßenrand: Als sie seinen Bauch sieht, kommen ihr die Tränen

Houston (Texas) - Auf einer einsamen Straße im US-Bundesstaat Texas irrt eine Golden-Retriever-Hündin umher. Ihr Bauch ist heftig geschwollen, fast scheint es, als wäre sie trächtig. Doch das Tier befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Dann nähert sich ein Auto, dessen Fahrerin alles verändern sollte.

Ein Anblick, den eigentlich niemand kaltlassen sollte: Die kranke Sydney irrt am Straßenrand herum. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/streetheartstx

Als Kristin vom Instagram-Profil "streetheartstx" durch einen Social-Media-Beitrag erfuhr, dass ein Vierbeiner, der sich in einem schrecklichen Zustand befindet, durch die Straßen von Houston lief, zögerte die US-Amerikanerin keine Sekunde und machte sich mit ihrem Auto direkt auf die Suche nach dem Tier.

"Als ich heute Morgen aufwachte, war es alles, woran ich denken konnte. Ich musste nach ihr suchen, bevor sie für immer verschwand", schreibt Kristin auf ihrer Seite. "Sobald ich sie sah, wurde mir bange ums Herz."

Es stand alles andere als gut um die Hündin: Abgesehen von vielen kahlen Stellen an ihrem Fell, was auf Parasiten hinwies, war das Tier völlig abgemagert und hatte zudem eine riesige Schwellung an ihrem Bauch und Hinterteil.

Sofort brachte Kristin den Streuner zum Tierarzt. "Sie schätzen, dass sie um die vier Jahre alt ist", erklärt sie in einem älteren Post. Sydney, wie sie die Hündin taufte, hatte einen alten Beckenbruch, der nie behandelt wurde.