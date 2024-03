Tierheim erstaunt über Negativtrend: Diese winzigen Babykatzen lösen Wut aus

Statt in wohlbehüteten und warmen Verhältnissen aufzuwachsen und sich aufs Leben vorzubereiten, müssten Draußengeborene "von Tag eins ums Überleben kämpfen".

Nach Angaben der Mitarbeitenden sei Findelkind Nummer drei hingegen tot gewesen. "Für gewöhnlich beginnt die Kittensaison etwa im Mai. Leider kommen noch immer unzählige Katzenkinder draußen zur Welt", hieß es im neuesten Posting am heutigen Donnerstag.

Bereits am vergangenen Dienstag fanden zwei winzige Babykitten den Weg ins Tierheim vor den Toren Kölns.

In den nächsten Tagen werden die Winzlinge bestens gesundheitlich betreut und auf Herz und Nieren getestet. "Sie werden nun intensiv gepflegt und auf einer sehr erfahrenen Pflegestelle betreut. Ob sie es schaffen werden, wissen wir nicht."

Zur eigenen Verwunderung stellten die Tierretter innerhalb der emotionalen Zeilen fest, sich in diesem Jahr anscheinend schon früher als gewöhnlich auf kleine Fundtiere einstellen zu müssen. "Die Zahl an verwaisten Fundkitten oder trächtig gefundenen Mamis ist in den letzten Jahren leider merklich gestiegen."

Ein dringender Hinweis soll Szenarien wie das jüngste aber künftig vermeiden: "Lasst eure Tiere kastrieren, chippen und registriert sie! Ungewollter Nachwuchs bedeutet unglaubliches Tierleid!"