Hühnerbesitzer wollen Käfig überprüfen: Als sie dieses Tier im Gehege sehen, trifft sie der Schlag

Mackay (Australien) - Da denkt man an nichts Böses, will nur einen Blick auf die eigenen Hühner werfen - und dann das! Die Besitzer des Federviehs traf am vergangenen Freitag der Schlag, als sie in das Gehege der Tiere blickten. Dort erwartete die Australier, die in Mackay leben, nämlich etwas ganz anderes: ein Krokodil!

In diesem Hühnerstall wartete etwas ganz anderes als die Besitzer dachten. © Screenshot/Facebook/Queensland Environment

Ranger des "Department of Environment, Science and Innovation" (DESI) wurden am Freitag gegen 9 Uhr morgens von ihnen zu dem Haus gerufen. Unter den Experten befand sich auch die Wildschutzbeauftragte Jane Burns.

Sie sprach am Mittwoch mit Sunrise über den ungewöhnlichen Vorfall. Zunächst erklärte sie, wie sich das Krokodil überhaupt in den Käfig verirren konnte.

Burns machte starke Regenfälle in der Region in den Tagen zuvor dafür verantwortlich. Nach solchen Wetterereignissen würden Krokodile häufiger außerhalb ihres natürlichen Lebensraumes gefunden, so die Fachfrau.

"Der Standort selbst liegt am Kap – bis zum Wasser ist es auf beiden Seiten des Grundstücks einen Kilometer. Es ist also nicht so ungewöhnlich, wenn es stark regnet", sagte Burns.



Aber was war mit den Hühnern passiert?