Hündchen Balu sehnt sich nach neuem Zuhause trotz schwieriger Vergangenheit
Köln - Traumhund sucht "Perfect Match"! Das Tierheim Dellbrück ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Dach über dem Kopf für einen der liebevollsten Bewohner auf vier Pfoten.
Damit gemeint ist Hündchen Balu. Der Argentino-Mix hat in der Vergangenheit bereits sämtliche Herzen rund ums Tierheim erobert und sucht nun neue fürsorgliche Zweibeiner.
Allerdings gleicht die Geschichte des sehr anhänglichen Wirbelwinds einem kleinen Wunder. Denn wie die Tierretter in ihrem neuesten Instagram-Beitrag schreiben, soll Balu in seinem Leben nicht zwingend von schönen Erfahrungen verfolgt worden sein.
"Sein Körper ist gezeichnet von Narben und alten Wunden. Was auch immer ihm zugestoßen ist, es hat ihn nicht misstrauisch werden lassen", heißt es.
Was der Fellnase tatsächlich passiert ist? Völlig unklar. Seiner Lebensfreude scheint all das aber keinen Bruch hinzugefügt zu haben. "Balu liebt das Leben und die Menschen."
Tierheim Dellbrück stellt klare Forderungen an Vermittlung
Ganz besonders Tierheim-Kollege Jens scheint es Balu angetan zu haben. In einem kurzen Clip wird deutlich, dass sich der Argentino-Mix voll und ganz auf einen Zweibeiner fokussiert, sobald er erstmal Vertrauen gefasst hat.
Rund um eine erfolgreiche Vermittlung gibt es seitens des Tierheims aber noch ein paar wichtige zu erfüllende Kriterien. "Balu ist kein Hund für Couch-Potatoes, Berufstätige oder den vierten Stock. Er braucht ein Zuhause, in dem man was mit ihm macht. Also, wenn ihr Zeit, Platz und Liebe habt, schreibt uns gerne."
Ein erstes Kennenlernen mit Balu und den Tierrettern kann sowohl telefonisch unter 0221684926 oder per E-Mail an [email protected] hinterlegt werden.
"Wir suchen für den aktiven, liebenswerten und leicht verrückten Argentino-Mix mit dem Seehund-Blick ein 'Perfect Match' für immer."
