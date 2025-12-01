Hündchen Balu sehnt sich nach neuem Zuhause trotz schwieriger Vergangenheit

Köln - Traumhund sucht "Perfect Match"! Das Tierheim Dellbrück ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Dach über dem Kopf für einen der liebevollsten Bewohner auf vier Pfoten.

Balu zählt zur Rasse des Argentino-Mix und will schon bald neu durchstarten. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Damit gemeint ist Hündchen Balu. Der Argentino-Mix hat in der Vergangenheit bereits sämtliche Herzen rund ums Tierheim erobert und sucht nun neue fürsorgliche Zweibeiner.

Allerdings gleicht die Geschichte des sehr anhänglichen Wirbelwinds einem kleinen Wunder. Denn wie die Tierretter in ihrem neuesten Instagram-Beitrag schreiben, soll Balu in seinem Leben nicht zwingend von schönen Erfahrungen verfolgt worden sein.

"Sein Körper ist gezeichnet von Narben und alten Wunden. Was auch immer ihm zugestoßen ist, es hat ihn nicht misstrauisch werden lassen", heißt es.

Was der Fellnase tatsächlich passiert ist? Völlig unklar. Seiner Lebensfreude scheint all das aber keinen Bruch hinzugefügt zu haben. "Balu liebt das Leben und die Menschen."