Hündin muss schlimmen Schicksalsschlag verkraften: Findet sie noch mal ihr Glück?

Mischlingshündin Dinga ist im Jahr 2013 geboren und damit bereits zehn Jahre alt. Im Fuldaer Tierheim wartet sie nun darauf, eine neue Heimat zu finden. © Tierheim Fulda - Hünfeld e.V.

Dinga, eine lebensfrohe Mischlingshündin, wurde im Jahr 2013 als Welpe von ihrer liebevollen Besitzerin adoptiert. In den vergangenen Jahren war sie stets an der Seite ihres Frauchens, die mit zahlreichen gesundheitlichen Herausforderungen kämpfte. Trotz aller Widrigkeiten sorgte ihre Besitzerin dafür, dass die Vierbeinerin immer gut versorgt wurde und es ihr an nichts fehlte.

Doch nun hat das Schicksal erneut zugeschlagen, und Dingas Besitzerin ist fast vollständig erblindet. Diese tragische Wendung zwingt sie dazu, nach einem neuen, passenden Zuhause für ihre geliebte Fellnase zu suchen. Obwohl hilfsbereite Nachbarn bereits dabei unterstützen, mit Dinga spazieren zu gehen, ist es klar, dass diese Situation nicht dauerhaft tragbar ist.

Dinga zeigt sich als äußerst sozial und aufgeschlossen gegenüber allen Menschen. Sie ist eine fröhliche Hundedame, die viel Zuneigung und vor allem ausgiebige Kuscheleinheiten liebt.

An der Leine verhält sich Dinga gut und entspannt, obwohl sie manchmal etwas abgelenkt ist, wenn sie auf andere Hunde trifft. Ein wenig Training im neuen Zuhause würde der lernwilligen Maus in dieser Hinsicht sicherlich guttun.