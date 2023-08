Hund wird mit vier Katzenbabys konfrontiert: Besitzer fällen kurz darauf klare Entscheidung

Golden Retriever Charlie war zunächst nicht sicher, was er mit den Fellknäueln anfangen sollte. © Collage: Screenshot/TikTok/4bengalsandagolden

Wenn Hundebesitzer sich eine oder mehrere Katzen anschaffen wollen, wissen sie, dass es zu Hause ziemlich haarig werden könnte. Schließlich können die unterschiedlichen Vierbeiner schnell zu Erzfeinden werden.

Als Charlies Besitzer sich im Oktober 2022 dazu entschlossen, das Wagnis dennoch einzugehen, filmten sie die ersten Kontaktaufnahmen der Tiere. Bis Juni 2023 ließen sie sich Zeit, einen Zusammenschnitt auf TikTok zu veröffentlichen.

In dem Clip (siehe unten) wirkt Charlie zunächst verunsichert. Mal schnuppert er an einem der Kätzchen, mal schaut er etwas bedröppelt zur Seite.

Doch dann wird klar: Der Golden Retriever hat sich bereits am ersten Tag in die süßen Samtpfoten verliebt. Es folgen mehrere Szenen, in denen die ungleichen Fellnasen beim Kuscheln zu sehen sind.

Für Charlies Besitzer war damit klar, was sie zu tun hatten.