Katerchen kämpfte sich zurück ins Leben: Nun will er es in vollen Zügen genießen

Delitzsch - Immer wieder erkrankte der kleine Tim an verschiedenen Krankheiten. Zuletzt hieß die Diagnose FeLV, ein feliner Leukämie-Virus, der unheilbar ist. An der Lebensfreude der Fellnase änderte das alles jedoch nichts!

Schon mehrfach hatte es Tim mit Krankheiten zu tun. Für seine letzte Diagnose braucht es endlich einen Partner an seiner Seite. © Bildmontage: Facebook/ Tierheim Delitzsch

"Kleiner Mann, ganz groß", schreiben die Delitzscher Tierhelfer auf ihrer Facebook-Seite. Denn Tim ist ein wahrer Kämpfer.

In seinem Leben hatte es der kleine Kater schon mehrfach mit schlimmen Erkrankungen zu tun, darunter auch die Diagnose FIP (Feline Infektiöse Peritonitis).

Privat päppelten die Helfer des Tierheims Tim wieder auf und halfen ihm, sich zurück ins Leben zu kämpfen.

Nun steht Tim erneut vor einer gesundheitlichen Herausforderung. Zuletzt stellte der Tierarzt FeLV bei ihm fest.

Aber auch wenn die Krankheit unheilbar ist, heiße das nicht, dass der Kleine auch an einer tumorösen Veränderung erkrankt, so die Pfleger.

Aufgeben will Tim noch lange nicht. Ganz im Gegenteil strotze er vor Lebensfreude.

Nach all dem Kämpfen und Hoffen hat er es sich verdient, endlich in einem Zuhause anzukommen und geliebt zu werden. Denn was Tim, neben all der Medizin, am meisten braucht, ist ein Freund an seiner Seite.