Maklerin begeht leerstehendes Haus: Was sie darin findet, bricht ihr das Herz

Ein ehemaliger Mieter überließ die Kaninchen anscheinend einfach ihrem Schicksal ... © Bildmontage: Facebook/Pumpkin's Acres Rabbit Rescue

Wie The Dodo berichtete, öffnete die Immobilienfachfrau die Tür zu einem eigentlich leerstehenden Haus, vermutlich in der Nähe der kanadischen Ortschaft Niagara Falls (Ontario).

Wie sich jedoch herausstellte, war das Gebäude nicht wirklich verlassen. In dem völlig verdreckten Haus befand sich ein Laufstall - samt sieben Häschen! Die Frau alarmierte die Tierschützer.

Auf Facebook veröffentlichte Pumpkin's Acres Rabbit Rescue einen Beitrag samt Fotos, die den "Saustall" dokumentieren.

"Der Mieter ist vor Weihnachten ausgezogen, also waren die Kaninchen schon fast einen Monat lang auf sich allein gestellt, bevor sich jemand an uns wandte", so Lyla Frick, die Chefin der Organisation, gegenüber The Dodo. Anscheinend hätte zwar irgendjemand alle paar Tage die Kaninchen mit Pellets und Wasser versorgt, jedoch auf wichtiges Heu verzichtet.