Mann ist verwirrt, als sich das Lieblingsspielzeug seines Hundes plötzlich bewegt

Sean war ganz aus dem Häuschen und zückte sofort sein Telefon, um den kuriosen Moment aufzunehmen, in dem das Nagetier einen regelrechten Tanz mit seinem neuen Spielgefährten aufführte.

Stattdessen hatte sich ein winziges Tier auf die Veranda des Hauses geschlichen und sich Blazes Spielzeug geschnappt: Ein freches Eichhörnchen schien Gefallen an dem rosafarbenen Etwas gefunden zu haben!

Irritiert trat Sean näher an die Scheibe heran, nur um kurz darauf mit Erleichterung festzustellen, dass der pinke Plüsch-Dinosaurier nicht etwa von einem Geist besessen war.

Wie verrückt sprang es plötzlich von einem Brett zum anderen, drehte sich im Kreis und wirbelte in der Luft umher.

Das Eichhörnchen sprang mit dem Dino umher. © Bildmontage: Reddit/Screenshot/itsssean (2)

"Das war das erste Mal, dass ich so etwas jemals gesehen habe", berichtete der junge Mann begeistert gegenüber dem Tierportal The Dodo. Ein einminütiges Video der bezaubernden Situation hat er seither auf seinem Reddit-Account veröffentlicht, wo es bereits mehr als 700 Nutzer damit verzücken konnte.

Und was machte Fellnase Blaze, während sich sein Lieblingsspielzeug ohne ihn im Garten vergnügte? Der schien kein Problem mit dem neuen Spielgefährten zu haben.

Ganz im Gegenteil! Tatsächlich schien es ihn nach einem kurzen Aufhorchen kaum noch zu interessieren.

"An der Tatsache, dass er einfach weiter isst und sein Ding macht, obwohl draußen ein Tier mit seinem Spielzeug spielt, zeigt, was für ein lieber Hund Blaze ist", schwärmte Sean gegenüber dem Portal. "Das sagt eigentlich schon alles, was man über ihn wissen muss."