Misstrauischer Hund wird mit Tierheim nicht warm: Was ist mit ihm nur los?

"Leider sprachen seine Ex-Besitzer kaum Deutsch, sodass wir nur wenige Informationen über den Hund haben", erklärte das Tierheim via Instagram.

Über den anschließenden Tapetenwechsel scheint sich der Racker offenbar aber nicht ganz so zu freuen. Immer wieder sollen im täglichen Ablauf kleine Geistesblitze von Misstrauen auftauchen, die den Umgang mit dem Neuankömmling etwas schwierig gestalten.

Am gestrigen Sonntag ließen die tierischen Vermieter ihre knapp 30.000 Fans auf Instagram am jungen Schicksal von Maki teilhaben.

Bislang scheint der dreijährige Rüde noch so gar nicht angekommen, schnappt sogar teils nach den Mitarbeitenden. © Bildmontage: Homepage/Tierheim Bergheim

So richtig aufgetaut mit den neuen Menschen in seinem direkten Umfeld scheint Maki bislang aber nicht. "Anleinen funktioniert nur mit Tricks und auch in anderen Situationen zeigt er und ganz gerne die Zähnchen."

Dieser Zustand soll sich schon bald ändern und jegliches Misstrauen des putzigen Vierbeiners in Luft auflösen. "Drückt uns die Daumen, dass er sich bald entspannt und merkt, dass wir wirklich nur das Beste für ihn wollen."

Davon geht auch die tierliebe Community aus, die sich in den Kommentaren ihren Kopf über die jüngere Vergangenheit des dreijährigen Rüden zerbricht.

"Vielleicht könnt ihr ja die Besitzer nochmal fragen mit einem Dolmetscher bzw. kennt vielleicht jemand jemanden, der die Sprache spricht. Wer weiß, aus welchem Land oder Krieg er kommt", schrieb eine Userin.

Wann genau Maki zur Vermittlung freigegeben werden soll, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch in den Sternen.