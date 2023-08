Paar feiert Hochzeit, doch dann mischt ein ungebetener Gast die Party auf

Boulder (USA) - Es war ein in jedem Fall besonderes Erlebnis für Cailyn McRossie-Martinez und Brandon Martinez! Das Paar hatte an ihrem Hochzeitstag, dem 31. Juli, nicht nur mit heftigen Regenfällen zu kämpfen, sondern auch mit einem tierischen Überraschungsgast, der sich am fein hergerichteten Buffet zu schaffen machte!