Paul möchte endlich das süße Hundeleben kosten: Gibt es eine Chance?

Doch wenn der niedliche Kerl sich erst einmal an seine neuen Menschen gewöhnt hat, zeigt er sich von seiner zauberhaften, sehr anhänglichen und verschmusten Art.

Zudem beherrscht Paul die Grundkommandos sehr gut und läuft hervorragend an der Leine. Vermutlich wird er auch für ein paar Stunden alleine bleiben können.

Der Mischling wurde bereits vor mehr als fünf Jahren aus einer Verwahrung an das Tierheim abgegeben.

Der Achtjährige hofft auf ein Happy End. © Tierheim Berlin

Paul hat in seinem früheren Zuhause gegenüber seinem Besitzer die Zähne eingesetzt. Jedoch meint es die kleine Fellnase keineswegs böse.

Der Achtjährige kann seine Angst in manchen Situationen nicht kontrollieren, sodass diese überhandnimmt und sich in Aggression verwandelt.

Auch Schmerzen verursachen bei Paul Stress, sodass er beim Tierarzt nur mit Maulkorb behandelt werden kann.

Aus den benannten Gründen wird der Achtjährige ausschließlich an sehr hundeerfahrene, souveräne Menschen vermittelt. Der Jagdhund-Mix braucht ein besonders ruhiges Zuhause in eher ländlicher Umgebung, in dem keine Kinder leben.

Wenn Du für Paul ein kuscheliges Körbchen frei hast und Dich entsprechend um ihn kümmern kannst, dann melde Dich per Telefon unter 030 76888-156 bei seinen Tierpflegern im Struppi-Haus. Für das Kennenlernen plane bitte mehrere Besuche im Tierheim ein.