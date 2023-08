Pfleger nehmen Vogel auf: Dann wird ihnen klar, um was für ein seltenes Tier es sich handelt

Die leuzistische Fischkrähe wird wohl den Rest ihres Lebens bei A Place Called Hope verbringen. © Facebook/Screenshot/A Place Called Hope

So hatte das Tier eine schwere Zeit hinter sich, weil seine Augen nur sehr eingeschränkt funktionierten. In der Wildnis wäre es in diesem Zustand fehl am Platz gewesen.

"Sie ist jetzt in einer sicheren Umgebung in Gefangenschaft, wo sie lernen wird, sich zurechtzufinden und darauf zu vertrauen, dass sich ihre Umgebung nicht verändern wird", erklärte Cummings.



In die Freiheit wird das seltene Exemplar wohl nie mehr zurückkehren. Dafür tun ihre Retter jetzt alles, damit sie sich in ihrer neuen Umgebung wohlfühlt.

"Dem Vogel geht es großartig und er wird hier ein schönes Leben führen", vermutet Cummings.