Sorgenkind im Tierheim: Kätzchen Stevie Wonder sucht ein neues Zuhause!

Stendal - Das Katzenkind Stevie wurde schon in seiner kurzen Zeit auf der Erde auf eine große Probe gestellt. Wie sein Namensvetter, der Sänger Stevie Wonder, ist der kleine Kater blind. Im Tierheim Stendal hofft er nun auf ein Für-Immer-Zuhause.

Essen und Klettern zählen zu seinen Hobbys, aber das Kuscheln mit seinen Katzenfreunden und seiner Bezugsperson möchte der junge Kater bis zu seinem Umzug in ein neues Zuhause nicht missen.

Wenn auch noch etwas tollpatschig, schafft Stevie es mittlerweile sogar (fast ohne Zwischenfälle), selbstständig die Katzentoilette zu benutzen, so das Tierheim auf Facebook .

Vor Spielkameraden scheut der abenteuerlustige Rotschopf nicht zurück und wünscht sich daher auch in seinem neuen Zuhause einen Fellfreund zum Herumtollen.

Die charmante und lebensfrohe Samtpfote hat bei seiner Pflegemama bereits so einiges gelernt und lässt sich trotz seines Handicaps nicht daran hindern, die große Katzenwelt zu erkunden.

Wenn Ihr dem niedlichen Kater Stevie Wonder ein Für-Immer-Zuhause schenken und gemeinsam all seine Facetten erkunden möchtet, meldet Euch beim Tierheim in Stendal. Alle Infos findet Ihr auf der Website des Tierheims.