Am Straßenrand zurückgelassen: Kleiner Kämpfer Henry sucht ein Zuhause

Salzwedel - Er wurde einfach so am Straßenrand zurückgelassen: Der kurzbeinige Henry kämpfte sich zurück ins Leben. Jetzt wartet er auf ein liebevolles Zuhause.

Der kleine Vierbeiner kämpfte sich Stück für Stück zurück ins Leben. © Screenshot/Facebook/tierisch tierisch

Die Tierpension Grimm im Salzwedeler Ortsteil "Ritze" hat so einige Vierbeiner zu bieten, die ein liebevolles Zuhause suchen. In der Tiervermittlungssendung "tierisch tierisch" wurde am vergangenen Mittwoch einer ihrer besonderen Fälle vorgestellt.

Dabei handelt es sich um den etwa ein bis zwei Jahre alte Henry, welcher aus tragischen Umständen seinen Weg in die Pension fand.

Der Mischlingsrüde wurde reglos und schwer verletzt am Straßenrand gefunden. Nach Untersuchungen wurde bei ihm ein Schädel-Hirn-Trauma festgestellt. Mehrere Tage musste er sogar über einen Tropf versorgt werden bis er sich wieder selbstständig ernähren konnte. Davon ließ sich der kleine Kämpfer jedoch nicht unterkriegen.

Seit fünf Wochen befindet sich der Junghund nun in der Obhut der Tierpension Grimm und strotzt nur so vor Energie. Vollständig genesen wartet er jetzt nur noch auf seine neuen Besitzer.

Aufgrund seines starken Entdeckungsdrangs sucht das Energiebündel nach aktiven Menschen mit einem ländlichen Zuhause ohne weitere Artgenossen.