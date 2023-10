Touris sind platt, als sie dieses Wesen hinter Zaun sehen: Was ist das?

Tasmanien (Australien) - Die Insel Tasmanien ist bekannt für ihre unberührte Natur. Touristen besuchen den australischen Bundesstaat auch gerne, um einen Blick auf die White Wallabies (kleine weiße Kängurus) zu werfen. Am Mittwoch versuchte eine Reisegruppe ihr Glück am Captain Cook Creek. Doch dann bekamen die Besucher etwas ganz anderes zu sehen. Was klemmte denn da hinter einem Zaun für ein Wesen?