Weder Hund, Katze noch Fuchs: Frau wundert sich über seltsames Tier in ihrem Garten

Wen haben wir denn da? © Collage: Screenshots/Facebook/Hope For Wildlife

Forgeron, die mit ihrem Mann im kanadischen Cape Breton lebt, stand vor einem Rätsel. Also rief sie "Hope For Wildlife" an, ein Rehabilitationszentrum für Wildtiere mit mehreren Standorten in der Nähe.

Dort wurde sie von den Verantwortlichen gebeten, dem ungewöhnlichen Tier eine Falle zu stellen. Tatsächlich hatte Forgeron einen passenden Käfig, in den sie Katzenfutter legte.

Innerhalb weniger Stunden gelang es ihr so, das haarlose Tier aus der Reserve zu locken. Kurz nachdem es in die Falle gegangen war, trafen die Mitarbeiter von Hope For Wildlife ein.

Dann kam endlich heraus, um was für ein Tier es sich handelte.