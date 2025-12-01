Welpe überlebt Notgeburt nicht und Besitzer lassen die restlichen Hunde einfach in der Klinik

Bergheim - Völlig erschöpft von den jüngsten Strapazen erholt sich aktuell die mehr als tapfere Hündin Püppi inklusive Nachwuchs im Tierheim Bergheim .

Nur einer von zwei Welpen hat es bei der Not-Geburt auf die Welt geschafft. © Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Mit einem emotionalen Video und herzergreifenden Worte meldeten sich die fleißigen Tierretter vor dem Wochenende bei den eigenen Fans.

Der Grund: die Rettung einer mitten in der Geburt steckenden französischen Bulldogge!

"Wir haben es mal wieder getan und einen absoluten Notfall aus einer Klinik bei uns aufgenommen", heißt es zu Beginn des Beitrags. Die Ex-Besitzer waren mit dem Vierbeiner zwischen Tür und Angel in die Notfallklinik gefahren, um dort für eine einfachere Geburt ihres Hundes zu sorgen.

Wie das Tierheim aber mitteilt, ist im Laufe des Not-Kaiserschnitts einer von zwei kleinen Welpen verstorben. Den zweiten konnten die Ärzte mit Mühe und Not retten.