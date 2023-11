Wilde Fellnase liegt reglos auf Terrasse: Anwohner ruft den Tierschutz

San Francisco (USA) - Ein Mann aus San Francisco in den USA staunte nicht schlecht, als er am vergangenen Freitagmorgen einen Blick aus dem Fenster in den Garten warf. Dort hatte es sich ein wilder Hund auf den Außenmöbeln der Terrasse gemütlich gemacht. Doch weil er sich kaum rührte, wuchs in dem Bewohner die Sorge und er benachrichtigte den Tierschutz.