Wirbelwind hat kritische Angewohnheit: Wer gibt Percy trotzdem eine Chance?

Das Alsfelder Tierheim sucht jetzt ein neues und vor allem stabiles Zuhause für den süßen Racker. © Tierheim Alsfeld/Björn Sawall

In bestimmten Situation kommt Percys Unsicherheit trotzdem immer wieder durch. Dabei geht es beispielsweise um sein Verhalten in Menschengruppen oder allgemein bei erhöhten Reizen wie Fahrrädern sowie schnellen Bewegungen. Oftmals bellt er dann und geht nach vorne, um seine Angst zu überspielen.

Leider musste er aus diesen Gründen auch schon Vorliebe mit einem Maulkorb nehmen, was für die Zukunft jedoch nicht die bevorzugte Herangehensweise darstellen sollte.

Was der niedliche Rüde bereits kann, sind einige Grundkommandos, die allerdings noch weiter gefestigt werden müssen. Zudem ist seine Leinenführigkeit sehr gut. Hierbei orientiert er sich gerne an einer Bezugsperson, die ihm aufzeigt, dass sie alles im Griff hat - ein weiteres Indiz für sein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis.

Mit seinen Artgenossen versteht sich Percy meistens super und lebt aktuell sogar mit einer netten Hundedame zusammen. Mit ihr spielt er am liebsten oder entspannt sich gemeinsam mit ihr in der Sonne. Nur bei anderen Rüden zickt er manchmal noch, was aber mit dem richtigen Training auch zu bewältigen ist.