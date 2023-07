Tierquälerei: "Unerträglicher Gestank" schlägt Autobahn-Polizei entgegen

Bad Hersfeld/Kirchheim - Ein Transporter erregte die Aufmerksamkeit der Autobahn-Polizei, weil er offensichtlich überladen war - doch bei der Kontrolle machten die Beamten Entdeckungen, in deren Folge sie nun auch wegen des Verdachts der Tierquälerei und der Hehlerei ermitteln.

Das Foto zeigt den Kleintransporter mitsamt dem Autoanhänger und dem darauf geladenen Kleinbus - die Polizisten machten bei der Kontrolle eine Entdeckung, die sie laut einem Sprecher nicht "unberührt" ließ. © Polizeipräsidium Osthessen

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Donnerstag gegen 11 Uhr beim Kirchheimer Dreieck westlich von Bad Hersfeld, wie die Polizei in Osthessen am heutigen Freitag mitteilte.

Demnach fiel einer Streife der Autobahn-Polizei ein Kleintransporter auf, der mit einem Autoanhänger und einem darauf geladenen schwarzen Kleinbus unterwegs war.

Das Gespann wechselte von der A7 auf die A4 in östliche Richtung. Dabei wies der Transporter eine auffällige Fahrweise auf, "verbunden mit einer erkennbar tiefen Einfederung des Zugfahrzeuges", wie ein Sprecher erklärte.

Die Polizisten gingen deshalb "von einer deutlichen Überladung des Gespanns" aus und forderten den Fahrer zum Halten auf. Es folgte eine Kontrolle, bei welcher sich der Verdacht bestätigte.

Der grün gefärbte Transporter war mit insgesamt fünf Personen besetzt, der Laderaum mit den verschiedensten Gegenständen "bis unter das Dach" gefüllt, wie der Sprecher weiter ausführte.

Die Autobahn-Polizei stellte durch genaues Wiegen eine Überladung von mehr als 20 Prozent fest, doch das war nicht alles, was die Beamten entdeckten.