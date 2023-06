Vorm Schlachter abgehauen: Fluchtkuh "Brunhilde" wieder eingefangen

Nach über zwei Wochen in Freiheit wurde die ausgebüxte Kuh wieder eingefangen. (Symbolfoto) © gerardkoudenburg/123rf

Die Eigentümerin habe das Tier am Dienstagnachmittag im Weimarer Land wieder einfangen können, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte eine Wanderin die Kuh auf einer Wiese zwischen Meckfeld und Klettbach entdeckt und anschließend die Rettungsleitstelle informiert. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" berichtet.

Die Besitzerin sei sehr dankbar und erleichtert gewesen, teilten die Beamten mit. Hätte die Kuh in ihrer Freiheit einen Schaden verursacht, wäre die Frau dafür haftbar gewesen.

Nichtsdestotrotz will die Eigentümerin weiter an ihrem Plan festhalten und das Tier schlachten lassen. Die Kuh war Ende Mai in Erfurt beim Verladen auf einen Anhänger ausgebüxt. Sie sollte anschließend zum Schlachter transportiert werden.