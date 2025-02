Was ist denn das? Fischer fängt mysteriöse Grusel-Kreatur

Irgendwo im Nordpazifik hat ein Fischer dieses Wesen gefangen. © Instagram/rfedortsov_official_account

Via Social Media zeigt Roman Fedortsov häufig, was ihm an Bord eines russischen Hochseetrawlers so alles ins Netz geht.

Nun hat der Seemann allerdings Bilder geteilt, die bei zartbesaitete Betrachtern für Schauder sorgen.

Die Kreatur scheint so groß, wie ein Fußball zu sein, hat annähernd quadratische Proportionen und ein drohendes Gesicht. Unter der lila schimmernden Haut sind feine Blutgefäße zu sehen, das Maul ist halb aufgerissen. Das Internet reagiert irritiert.

Viele Nutzer fühlen sich an "Außerirdische" oder ih "Morgengesicht" erinnert, andere halten das Wesen hingegen für "den dunklen Lord", ein User fragt sich: "Alien oder Predator?"