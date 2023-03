Wirbel um schwarz-gelbe Katze: Wie real ist diese faszinierende Samtpfote wirklich?

Amazonas - Zu schön, um wahr zu sein? Das Foto einer Katze, die die seltenste ihrer Art sein soll, versetzt das Internet in Aufruhr.

Auch wenn der Anblick der "Serpens Catus" tatsächlich fesselnd ist, haben sich viele Nutzer nicht von der Wahrheit ablenken lassen können. In den Kommentaren erscheint nicht nur einmal das Wort "Fake".

"Serpens Catus ist die seltenste Katzenart auf der Erde", erklärt ein User, der ein Foto des Tieres auf Twitter teilte. Katzen dieser Art sollen in "schwer zugänglichen Regionen des Amazonas -Regenwaldes" leben, heißt es im Beitrag weiter. Daher seien die Lebewesen, die bis zu 25 Kilogramm schwer werden können, bisher wenig erforscht.

Doch die Samtpfote, die derzeit in den sozialen Netzwerken ihre Runde macht, scheint tatsächlich nur im Internet zu "leben".

Die Schlangenkatze soll versteckt im Amazonas leben. (Symbolbild) © 123rf/thvideo

Doch was ist dran an der besonderen Katzenart, die im Dschungel des Amazonas umherstreifen soll?

Die Macher der Fakten-Check-Website Snopes rochen den falschen Braten bereits von weiter Entfernung und holten sich deshalb eine Expertenmeinung ein, um ihren Verdacht zu bestätigen.

"Die Katze ist in der Tat nicht echt", erklärt Lukas J. Musher, Postdoktorand der Drexel University, gegenüber Snopes. So gebe es zwar "viele schöne südamerikanische Katzen", aber keine, die so aussieht.

Und wirft man einen Blick auf den Ursprung des Katzen-Bildes, wird man zu einem ähnlichen Ergebnis kommen:

Zuerst soll das Foto mit der schwarz-gelben Samtpfote Anfang März auf einer russischen Facebookseite aufgetaucht sein. Wenig später gaben die Betreiber aber zu, dass sie das Bild gefälscht hätten.

Mit der Aktion wollten sie zeigen, wie schnell unwahre Nachrichten im Internet verbreitet werden. Während ihre Katze noch ein ungefährlicher Witz sei, würden so auch "nicht so harmlose" News im Netz die Runde machen.