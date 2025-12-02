"Wirklich eine kleine Hexe": Diese Sphynx-Katze verteilt Backpfeifen im Tierheim

Köln - Eine Sphynx-Katze, die gerade im Tierheim Köln-Dellbrück untergebracht ist, bringt Mitarbeiter und potenzielle Besitzer gleichermaßen an ihre Grenzen.

Velvet aus dem Tierheim Köln-Dellbrück ist alles andere als ein zahmes Kätzchen. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ tierheim_dellbrueck

"Bei uns biss sie eine Interessentin ganz schön doll in den Finger, und unsere Kollegin Frida kassierte letztens eine Backpfeife von dem grauen Fensterleder", berichten die Mitarbeiter auf Instagram.



Momentan trägt Velvet einen Kragen, was den Umgang offenbar erleichtert. Trotzdem sei sie "wirklich eine kleine Hexe" und brauche sehr katzenerfahrene Menschen.

An Fans mangelt es der charakterstarken Katzen-Lady aber nicht. "Täglich erreichen uns Anfragen zu unserem Nackedei", so die Pfleger.

Das Interesse an dem außergewöhnlichen Aussehen der nahezu haarlosen Katze ist groß. Was viele allerdings nicht wissen: die Sphynx-Katze zählt zu den Qualzuchten.

Das bedeutet große gesundheitliche Risiken, die den späteren Besitzern hohe Tierarzt-Rechnungen bescheren können. Schon jetzt hat Velvet einen Herzfehler, für den sie Medikamente bekommt.