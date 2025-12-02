"Wirklich eine kleine Hexe": Diese Sphynx-Katze verteilt Backpfeifen im Tierheim
Köln - Eine Sphynx-Katze, die gerade im Tierheim Köln-Dellbrück untergebracht ist, bringt Mitarbeiter und potenzielle Besitzer gleichermaßen an ihre Grenzen.
"Bei uns biss sie eine Interessentin ganz schön doll in den Finger, und unsere Kollegin Frida kassierte letztens eine Backpfeife von dem grauen Fensterleder", berichten die Mitarbeiter auf Instagram.
Momentan trägt Velvet einen Kragen, was den Umgang offenbar erleichtert. Trotzdem sei sie "wirklich eine kleine Hexe" und brauche sehr katzenerfahrene Menschen.
An Fans mangelt es der charakterstarken Katzen-Lady aber nicht. "Täglich erreichen uns Anfragen zu unserem Nackedei", so die Pfleger.
Das Interesse an dem außergewöhnlichen Aussehen der nahezu haarlosen Katze ist groß. Was viele allerdings nicht wissen: die Sphynx-Katze zählt zu den Qualzuchten.
Das bedeutet große gesundheitliche Risiken, die den späteren Besitzern hohe Tierarzt-Rechnungen bescheren können. Schon jetzt hat Velvet einen Herzfehler, für den sie Medikamente bekommt.
Kratzbürstige Velvet: "Ihre ehemalige Besitzerin griff sie mehrfach an"
Offiziell auf der Webseite des Tierheims zur Adoption ausgeschrieben ist Velvet nicht. Vermutlich würde sich das Tierheim dann vor Anfragen kaum noch retten können.
Schon so macht es die Qualzucht in Kombination mit Velvets Charakterkopf dem Tierheim nicht leicht, ein neues Zuhause für die Katzen-Dame zu finden. Schließlich seien hier "Leute mit einem ganz besonderen Katzenverstand gefragt".
Das wird auch nochmal deutlicher, als das Tierheim die Vergangenheit der Samtpfote aufgreift: "Sie ist nicht nur qualvoll gezüchtet, sondern quält auch gerne Zweibeiner. Ihre ehemalige Besitzerin griff sie mehrfach an."
Insofern wird das kratzbürstige Fräulein wohl noch eine Weile im Tierheim ausharren müssen, bis sich ein potenzieller Besitzer gefunden hat, der es mit der kleinen Zicke aufnehmen kann.
