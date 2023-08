Drohender Streik bei Hagenbeck: "Wenn ihm das Tierwohl so viel Wert wäre, würde er die Kassen zumachen"

Unterstützung gab es von SPD , Linke und den Grünen . Nichtsdestotrotz fehlte es an der Gesprächsbereitschaft des Geschäftsführers, so Johne weiter.

Wann der unbefristete Streik startet, ist noch nicht bekannt. Wie lange er andauert, liege in der Hand von Dr. Albrecht und den Gesellschaftern, so Johne. "Sobald sie gesprächsbereit sind, ist der Streik vorbei oder er findet gar nicht statt."

Geschäftsführer Dr. Dirk Albrecht will den Tierpark trotz Streik öffnen. © Georg Wendt/dpa

Tiere würden durch den geplanten Streik, anders als von Albrecht prophezeit, nicht zu Schaden kommen.

"Wenn ihm das Tierwohl so viel Wert wäre, würde er die Kassen einfach zumachen. Fertig,"

Es gebe einen Notfallplan, der zum Einsatz käme. Sollten Störungen auftreten, Personal ersetzt werden müssen, könne man auch darauf reagieren.

"Es liegt in seiner Hand. Er kann den Streik ja abwenden. In dem Moment, in dem er sich mit uns an einen Tisch setzt, ist der Streik vorbei. Wenn der Tierpark nicht öffnet, braucht er deutlich weniger Personal. Auch das ist seine Entscheidung."

Wenn Albrecht denke, es wird gestreikt und der Betrieb laufe weiter, liege er falsch. "Das ist nicht der Sinn eines Streiks."

Wie viele Pfleger am Ende tatsächlich streiken werden, konnte Dirk Johne nicht sagen.

"Bei den Tierpflegern wird der Anteil derjenigen, die streiken können, am geringsten sein. (...) So wie er das darstellt, ist ja die derzeitige Besetzung schon in Notdienstvereinbarung. Weil er sagt, er kann auf niemanden verzichten. Da fragt man sich natürlich, was er in den drei Jahren, in denen er Chef ist, eigentlich gemacht hat, wenn immer noch so viel Personal fehlt, dass er aus diesem Notdienstmodus gar nicht herauskommt."



Von der Streikbrecher-Prämie hält der Gewerkschafter nichts.

"Die Beschäftigten haben ihn seit über drei Jahren kennengelernt. Wenn er schon die Tasche aufmacht und da 150 Euro rausholt, scheint da ja deutlich mehr drin zu sein. Warum soll ich mich für 150 Euro kaufen lassen, wenn es offensichtlich doch noch mehr zu verteilen gibt?"