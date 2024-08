Schock im Zoo: Tierpfleger sperrt seinen Kollegen im Löwengehege ein

Ein Zoomitarbeiter wurde im Löwengehege eingesperrt. Ob mit Absicht oder nicht, wird noch ermittelt. (Symbolbild) © Aaron Chown/PA Wire/dpa

Nach diesem lebensgefährlichen Vorfall hat der Stadtrat von Belfast nun eine Untersuchung eingeleitet, wie der "Belfast Telegraph" am Donnerstag berichtete.

Während sich die Stadt entsetzt zeigte, aber selbst noch keine näheren Angaben zu den Geschehnissen machen konnte, packte eine anonyme Quelle gegenüber dem Magazin aus.

Dessen Angaben zufolge seien zwei Tierpfleger in der vergangenen Woche zunächst in das Gehege gegangen, um ihrer Arbeit nachzugehen. Die Raubkatzen seien unterdessen in einem Unterschlupf eingesperrt gewesen.

Einer der Mitarbeiter habe seinen Kollegen anschließend in der Höhle des Löwen zurückgelassen und die Tür verriegelt! Die Tiere hätten sich anschließend auch wieder frei bewegen können.

So habe der Mensch allein unter Fleischfressern im Löwengehege gestanden und nirgends hin flüchten können. Irgendwie habe der Mann es jedoch geschafft, zu überleben.