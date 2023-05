Game-Changer: Ukraine wird wohl F-16 Jets erhalten

Polen könnte der Ukraine nach dem Okay der Amerikaner Kampfjets vom Typ F-16C/D überlassen. © RADOSLAW JOZWIAK / AFP

Schon lange trommelt Polen für eine "Kampfjet-Koalition", um die bedrängte Ukraine mit westlichen Kampfjets aufzurüsten. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (45) und seine Militärs sprachen die Thematik immer wieder an. Insbesondere US-amerikanische Jets vom Typ F-16 wünscht man sich in Kiew.

Die Mehrzweckjäger wären schnell verfügbar. Die Polen betreiben eine größere F-16-Flotte, die wohl schon bald nicht mehr gebraucht wird - Da man die eigenen Luftstreitkräfte derzeit auf F-35 Stealth-Jets upgradet. Großbritannien, das als besonders entschiedener Unterstützer der Ukraine gilt, könnte die Ausbildung der Piloten übernehmen.

Andere europäische F-16 Betreiber könnten dem Vorstoß folgen - Norwegen, Dänemark oder die Niederlande. Denn auch ihre Flotten gehen derzeit in Rente oder sind bereits eingemottet.

Doch die letzte Entscheidung liegt bei den USA. Ganz ähnlich wie Deutschland in der Leo-2-Panzer-Frage müssen die Amerikaner jeder Lieferung an ein Drittland und der Piloten-Ausbildung zustimmen. Nun berichtet CNN, dass Präsident Biden am Rande des G7-Gipfels in Tokio durchblicken ließ, dass seine Regierung dem wohl zustimmen wird.

Die im Kalten Krieg von den USA entwickelte F-16 hob 1974 zum ersten Mal ab. Mehr als 4000 Stück wurden seitdem produziert und in alle Welt exportiert. Der Mehrzweckjäger gilt als kampferprobt und wurde immer wieder modernisiert.