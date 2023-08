Ukraine-Krieg im Liveticker: Selenskyj zuversichtlich, dass Russland den Krieg verliert

Ukraine-Präsident Selenskyj zeigt sich in Sachen Kriegsausgang zuversichtlich.

Ukraine - Am Montag hat sich Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj in Sachen Kriegsausgang zuversichtlich gezeigt. Russland werde den Krieg verlieren, sagte der 45-Jährige vor Schloss Christiansborg in Kopenhagen.

Wolodymyr Selenskyj (45), Präsident der Ukraine, spricht auf den Stufen von Schloss Christiansborg, dem Sitz des dänischen Parlaments, zum dänischen Volk. © Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa In einem Meer aus blau-gelben und rot-weißen Fahnen sprach Selenskyj vor dem Sitz des dänischen Parlaments darüber, gemeinsam mit seinen Verbündeten beweisen zu wollen, dass das Leben einen Wert hat.

Zudem bedankte sich der ukrainische Präsident beim niederländischen Regierungschef Mark Rutte (56) und der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen (45) für die angekündigte Unterstützung. Beide Länder wollen der Ukraine mit Kampfflugzeugen des US-amerikanischen Typs F-16 unter die Arme greifen, damit sich das Land gegen Wladimir Putins (70) Angriffskrieg weiter verteidigen kann. Ukraine Karte aufgetaucht: Müssen sich West-Ukrainer auf Anschluss an Polen vorbereiten? Alle aktuellen Entwicklungen in der Ukraine findet Ihr hier im TAG24-Liveticker.

21. August, 13.45 Uhr: Selenskyj: "Wir beweisen, dass Leben einen Wert hat"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (45) hat abermals die Bedeutung der Verteidigung seines Landes gegen den russischen Angriffskrieg für Europa unterstrichen. "Heute sind wir zuversichtlich, dass Russland diesen Krieg verlieren wird", sagte Selenskyj am Montag in einer Rede an das dänische Volk vor Schloss Christiansborg in Kopenhagen. "Gemeinsam beweisen wir, dass das Leben ein Wert ist. Dass Leute zählen. Freiheit zählt. Europa zählt", so der ukrainische Präsident. Krieg bringe immer die Frage mit sich, welchen Wert Leben habe. Russische Soldaten fürchteten sich mehr davor, die Aggression zu stoppen und nach Hause zurückzukehren, als auf dem Schlachtfeld getötet zu werden. Als freie Person könne man sich so etwas kaum vorstellen. "Das ist das Schlimmste, was Tyrannei ihrem Volk antun kann: Sie eliminiert den Wert des Lebens völlig", sagte Selenskyj.

21. August, 11.32 Uhr: Präsidenten-Paar in Kopenhagen: Selenskyj dankt Dänemark

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (45) hat Dänemark für seine langanhaltende militärische Unterstützung und die jüngsten Zusagen zur Lieferung von F-16-Kampfjets gedankt. "Wir sind heute hier, um Ihnen persönlich zu danken. Ich danke Ihnen allen, dass Sie uns in unserem schwierigen Kampf für die Freiheit helfen, für die Hilfe in diesem Krieg, den Russland in unser Land gebracht hat", sagte Selenskyj im Beisein seiner Frau Olena Selenska am Montag im dänischen Parlament in Kopenhagen. Im Namen aller Ukrainer wolle er Dänemark seinen Dank für die Solidarität und Unterstützung aussprechen. "Ich danke Dänemark dafür, der Ukraine zu helfen, unbesiegbar zu werden", so Selenskyj. Zugleich unterstrich der Ukraine-Präsident die Bedeutung seines Landes für die Sicherheit in Europa. Alle Nachbarn Russlands seien bedroht, wenn die Ukraine den Konflikt nicht siegreich verlassen würde. Dänemark und die Niederlande hatten zuvor die Lieferung von Dutzenden F-16-Kampfjets zugesagt. Aus Dänemark sollen laut Ministerpräsidentin Mette Frederiksen (45) 19 Bomber kommen.

Wolodymyr Selenskyj und seine Frau Olena Selenska beim Besuch des dänischen Parlaments in Kopenhagen. © Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

21. August, 9.17 Uhr: Ukrainische Streitkräfte erobern Land bei Bachmut zurück

Die ukrainischen Streitkräfte haben einen Teil des Gebiets um die vom Krieg zerstörte Stadt Bachmut im Osten zurückerobert, aber keine größeren Fortschritte an der Südfront gemacht. Das sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin am Montag. "Weitere drei Quadratkilometer wurden (um Bachmut) befreit. Im Süden hat sich die Lage nicht wesentlich verändert. Unsere Verteidiger rücken in den Sektoren Berdjansk und Melitopol weiter vor", so Hanna Maljar im staatlichen Fernsehen der Ukraine.

Ein ukrainischer Soldat feuert einen Granatenwerfer auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut. © Efrem Lukatsky/AP/dpa

21. August, 9 Uhr: Russland baut nach Einschätzung britischer Geheimdienste neue Armee in Südukraine auf

Mit der Bildung einer neuen Armee reagiert Russland auf die ukrainische Offensive im Süden des Landes. Russland reagiere damit auf die "Kriegswirklichkeit", teilte das britische Verteidigungsministerium am Montag mit. Ziel sei, erfahrenere Einheiten für den Kampf an Schlüsselachsen einsetzen zu können. So seien sehr wahrscheinlich zuletzt Luftlandetruppen aus dem Gebiet Cherson in den schwer umkämpften Sektor Orichiw verlegt worden. Die neue 18. Armee setze sich aus verschiedenen Einheiten zusammen. Darunter sei das 22. Armeekorps, das eigentlich die Besatzungstruppe auf der annektierten Halbinsel Krim bilde. "Die 18. Armee besteht wahrscheinlich hauptsächlich aus mobilisiertem Personal und wird sich auf defensive Sicherheitsoperationen im Süden der Ukraine konzentrieren", hieß es in London weiter. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor.

21. August, 8.41 Uhr: Russland wehrt nächste ukrainische Drohnenattacke ab

Nach der abgewehrten ukrainischen Drohne über der Satellitenstadt Odintsovo meldete das russische Verteidigungsministerium, am Montag einen weiteren Angriff vereitelt zu haben. Bei dem zweiten Angriff wurde nach Angaben des Ministeriums eine Drohne im Bezirk Istra nordwestlich der Hauptstadt Moskau abgeschossen. Wie die russische Presseagentur Ria Nowosti berichtete, beschränkten die internationalen Flughäfen Wnukowo und Domodedowo nach den Vorfällen zeitweise die An- und Abflüge und leiteten mehrere Flüge an andere Orte um.

21. August, 8.33 Uhr: Strack-Zimmermann begrüßt Zusage zweier Länder von F-16-Bombern für die Ukraine

FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (65) begrüßt, dass die Niederlande und Dänemark der Ukraine F-16-Kampfjets liefern wollen. "Ich bin sehr erfreut darüber, dass Dänemark und die Niederlande der Ukraine das zugesagt haben", sagte Strack-Zimmermann am Montag im Deutschlandfunk. Vor diesem Hintergrund erneuerte sie ihre Forderung nach einer zügigen Entscheidung der rot-grün-gelben Bundesregierung zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern in das von Russland angegriffene Land. Die Ukraine fordert die Geschosse seit längerem. Kanzler Olaf Scholz (65, SPD) äußerte sich zuletzt zurückhaltend. Es gibt Befürchtungen, dass Taurus-Marschflugkörper auch russisches Territorium erreichen könnten. Mit der Zusage der Niederlande und Dänemark zur Lieferung von F-16 sieht Strack-Zimmermann dieses Argument entkräftet. "Da wird offensichtlich der Ukraine nicht unterstellt, sie würde russisches Territorium angreifen können", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag.

Marie-Agnes Strack Zimmermann (65, FDP), ist Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestags. © Michael Kappeler/dpa

21. August, 7.47 Uhr: Ukrainischer Drohnenangriff in der Region Moskau vereitelt

Über der Satellitenstadt Odintsovo mit ihrer auffälligen Kathedrale des Heiligen Georg des Siegreichen wurde am Montagmorgen eine ukrainische Drohne abgeschossen. © Alexander NEMENOV / AFP