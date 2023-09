Ukraine-Krieg im Liveticker: Außenministerin Baerbock besucht zum vierten Mal die Ukraine

Ukraine - Während sich die Kremlpartei zum Sieger von Scheinwahlen in besetzten ukrainischen Gebieten erklärte, berichtete Ukraine -Präsident Selenskyj (45) von Fortschritten im Kampf um verlorenes Land. Annalena Baerbock (42, Grüne) stattet Kiew einen Besuch ab.

Der Frontabschnitt gilt seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor mehr als 18 Monaten als einer der am härtesten umkämpften.

Derweil haben die ukrainischen Streitkräfte offiziellen Angaben zufolge im Osten des Landes weitere Gebietsgewinne erzielt. Am Frontabschnitt Awdijiwka, nördlich der Stadt Donzek sei es gelungen, eine Siedlung zu befreien.

Die deutsche Außenministerin ist am Montagmorgen mit der Bahn in Kiew eingetroffen. Aus Sicherheitsgründen wurde der Besuch zunächst geheim gehalten. Für Baerbock ist es der vierte Ukraine-besuch seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022.

Die Grünen-Politikerin traf am Montagmorgen zu einem aus Sicherheitsgründen zunächst geheim gehaltenen Besuch in der Hauptstadt Kiew ein.

"In den letzten sieben Tagen gibt es ein Vorankommen", sagte der 45-Jährige am Sonntag in seiner täglichen Videoansprache. Dabei gebe es Bewegung sowohl im Süden der Ukraine im Gebiet Saporischschja, als auch rund um die von Russland besetzte Stadt Bachmut.

Daneben ging der Staatschef auf die starken russischen Raketen- und Drohnenangriffe der vergangenen Tage ein und dankte allen Helfern, die Verschüttete aus den Trümmern befreit hatten. In Kostjantyniwka waren bei einem Einschlag 16 Menschen ums Leben gekommen. In Krywyj Rih wurden durch russischen Raketenbeschuss auf eine Polizeistation nach Selenskyjs Angaben eine Person getötet und 60 Menschen verletzt.

Selenskyj bestätigte zudem den russischen Beschuss internationaler Helfer der Rettungsorganisation Road to Relief nahe der Front. Dabei seien ein Kanadier und eine Spanierin ums Leben gekommen, ein Deutscher und ein Schwede seien verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden.