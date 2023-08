Ukraine-Krieg im Liveticker: Dänemark und Niederlande liefern F-16-Bomber

Alle aktuellen Entwicklungen in der Ukraine findet Ihr hier im TAG24-Liveticker .

Währenddessen der ukrainische Präsident für Unterstützung in Europa wirbt, gehen die Angriffe im Kriegsgebiet weiter.

Nach Gesprächen mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte (56) in Eindhoven hatte Selenskyj gesagt, er rechne mit 42 Flugzeugen, die nach der Ausbildung der ukrainischen Piloten geliefert werden sollen, um sein Land gegen Wladimir Putins (70) Angriffskrieg weiter verteidigen zu können.

Ukraine -Präsident Wolodymyr Selenskyj (45) besuchte am Sonntag Dänemark. Die Nordeuropäer wollen 19 Kampfflugzeuge des US-amerikanischen Typs F-16 an die Ukraine abgeben.

Die ukrainischen Streitkräfte haben einen Teil des Gebiets um die vom Krieg zerstörte Stadt Bachmut im Osten zurückerobert, aber keine größeren Fortschritte an der Südfront gemacht.

Das sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin am Montag. "Weitere drei Quadratkilometer wurden (um Bachmut) befreit. Im Süden hat sich die Lage nicht wesentlich verändert. Unsere Verteidiger rücken in den Sektoren Berdjansk und Melitopol weiter vor", so Hanna Maljar im staatlichen Fernsehen der Ukraine.