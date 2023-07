Ukraine-Krieg im Liveticker: Große Mengen Munition auf der Krim in die Luft geflogen

Fortsetzung des Artikels laden

11. Juli, 9.53 Uhr: Britischer Geheimdienst: Moskau setzt wohl Baufirmen unter Druck

Nach Einschätzung des britischen Geheimdiensts könnte die Moskauer Stadtverwaltung Baufirmen bei der Rekrutierung für den russischen Krieg in der Ukraine unter Druck setzen. Sie drohe höchstwahrscheinlich damit, Baufirmen die Aufträge zu entziehen, wenn sie die Quoten für die Bereitstellung von "Freiwilligen" für den Einsatz in der Ukraine nicht erfüllten, teilte das Verteidigungsministerium in London am Dienstag mit. Berichten zufolge sei einem Unternehmen ein Ziel von 30 Freiwilligen bis Ende August gesetzt worden, schrieb das Ministerium bei Twitter. Betroffen sein könnten vor allem ethnische Minderheiten aus ärmeren Regionen Russlands. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin (65) befürworte die Maßnahme "höchstwahrscheinlich" mindestens aus taktischen Gründen, vermuten die Briten.

11. Juli, 9.45 Uhr: Hafen in Odessa im Visier russischer Drohnen

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge ein Getreideterminal in einem Hafen des Gebietes Odessa mit Drohnen angegriffen. "Zwei schlugen in einem Verwaltungsgebäude eines Hafenobjekts ein", teilte das Südkommando der ukrainischen Armee am Dienstag bei Facebook mit. Durch herabstürzende Trümmer anderer abgeschossener Drohnen seien Brände ausgelöst worden, die jedoch zeitnah gelöscht werden konnten. Drei Häfen um die südukrainische Stadt Odessa sind Teil des sogenannten Getreideabkommens zwischen Russland, der Ukraine, der Türkei und der Vereinten Nationen. Das Abkommen, das trotz des andauernden Krieges den Export von Agrargütern über das Schwarze Meer ermöglicht, droht am kommenden Montag auszulaufen. Teil der Vereinbarung sind auch Sicherheitsgarantien für die drei Seehäfen. Weitere Drohnen wurden auch im Umland der Hauptstadt Kiew abgeschossen. Der Polizeichef des Gebiets, Andrij Njebytow, sagte, es habe Schäden an zwölf Einzelhäusern gegeben. Zudem seien in sechs Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus die Fensterscheiben durch die Druckwelle zerstört worden. Insgesamt hätten die Luftstreitkräfte 26 von 28 Kampfdrohnen abfangen können.

Der Hafen in Odessa ist der Schlüssel zum Getreidehandel mit der Ukraine. © Bo Amstrup/Ritzau Scanpix/AFP

11. Juli, 9.30 Uhr: Biden will in Vilnius Selenskyj treffen - auch Scholz plant Gespräch

US-Präsident Joe Biden (80) will beim Nato-Gipfel in Vilnius zu einem bilateralen Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen. Die beiden wollten am Mittwoch über langfristige Sicherheitszusagen der USA für die Ukraine sprechen, teilte Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan am Dienstag mit. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) plant nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen am Mittwoch ein bilaterales Treffen mit Selenskyj. Bereits am Dienstagnachmittag will Scholz demnach mit dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan (69) zusammenkommen. Selenskyj soll als Gast am Gipfel des Verteidigungsbündnisses in der litauischen Hauptstadt teilnehmen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (45) trifft sich am Mittwoch mit dem US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden (80) in Vilnius. © Brendan SMIALOWSKI/AFP

11. Juli, 8.15 Uhr: NATO will der Ukraine einen "Weg" zum Beitritt aufzeigen, aber keinen "Zeitplan"

Die NATO wird der Ukraine einen Reformpfad vorgeben, damit das Land schließlich der Allianz beitreten kann, ohne jedoch einen "Zeitplan" zu nennen. Das teilte der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, am Dienstag mit. Es werde ein "Reformpfad für die Ukraine" ausgearbeitet, aber "ich kann keinen Zeitplan nennen", sagte Sullivan gegenüber Reportern auf dem NATO-Gipfel in Vilnius. Außerdem kündigte er an, dass Präsident Joe Biden (80) am Mittwoch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (45) treffen werde.

11. Juli, 7 Uhr: Nächtliche Angriffe auf Odessa und weitere Regionen

Auch die Hafenstadt Odessa wurde nach Angaben der örtlichen Verwaltung in der Nacht angegriffen. Die Luftverteidigung sei aktiviert worden, hieß es. Nähere Angaben machte die Verwaltung zunächst nicht. Luftalarm wurde auch in den Regionen Mykolajiw, Cherson, Kirowograd, Poltawa, Sumy und Charkiw gemeldet.

11. Juli, 6.10 Uhr: Luftangriff auf Kiew abgewehrt

Kurz vor dem Beginn eines Nato-Gipfels hat Russland ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht zum Dienstag Kiew mit Drohnen angegriffen. Es handele sich um den zweiten Luftangriff auf Kiew in diesem Monat, teilte die Kiewer Militärverwaltung im Onlinedienst Telegram mit. Bei dem Angriff mit Drohnen iranischer Bauart seien geringe Schäden entstanden, alle entdeckten Luftziele in Richtung Kiew seien zerstört worden. Um wie viele Drohnen es sich handelte, teilte das ukrainische Militär zunächst nicht mit. Auch zu möglichen Opfern gab es zunächst keine Angaben. Nach Angaben des Innenministeriums wurden Wrackteile der Drohnen in der Region der ukrainischen Hauptstadt gefunden. Fenster und Anbauten von Häusern seien beschädigt worden.

11. Juli, 6.07 Uhr: Russland verurteilt Solidarität der NATO mit Ukraine

Die russische Regierung zeigte sich verärgert über die erwartete Solidarität mit der Ukraine auf dem bevorstehenden Nato-Gipfel. "Es wird alles getan, um die öffentliche Meinung vor Ort auf die Zustimmung zu antirussischen Entscheidungen vorzubereiten, die in den kommenden Tagen in Vilnius getroffen werden", schrieb der in den USA stationierte russische Botschafter Anatoli Antonow (68) auf dem Telegram-Kanal der Vertretung in Washington. Die erwarteten Beschlüsse würden die NATO in eine "ungünstige" Konfrontation mit Moskau treiben.

11. Juli, 6 Uhr: Zweitägiger NATO-Gipfel in Litauen beginnt

Mit Beratungen über die weitere Unterstützung der Ukraine und den Ausbau der Abschreckung und Verteidigung gegen Russland beginnt am Dienstag der zweitägige NATO-Gipfel in Litauen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (64) will bei dem Spitzentreffen ein klares Signal an Russlands Präsidenten Wladimir Putin (70) aussenden: Dass der Krieg gegen die Ukraine zum Scheitern verurteilt ist und jede Aggression gegen einen Nato-Staat eine entschlossene Reaktion des gesamten Bündnisses zur Folge hätte. Neben US-Präsident Joe Biden (80), Bundeskanzler Olaf Scholz (65) sowie den anderen Staats- und Regierungschefs der 31 Nato-Staaten werden zu dem Treffen in Vilnius zahlreiche weitere Gäste erwartet. Mit Selenskyj soll am Mittwoch über eine noch engere Zusammenarbeit beraten werden.



US-Präsident Joe Biden (80) besuchte vor seiner Ankunft in Vilnius den britischen König Charles III. (74) sowie den Premierminister Rishi Sunak (43) in England. © Andrew Caballero-Reynolds/AFP

US-Präsident Joe Biden wurde bei seiner Ankunft in Litauen von Würdenträgern, darunter dem litauischen Präsident Gitanas Nauseda (59, 2. v. r.), begrüßt. Er landete am Montagabend mit US-Außenminister Antony Blinken (61, 3. v. r.) auf dem internationalen Flughafen Vilnius. © Andrew Caballero-Reynolds/AFP

10. Juli, 22.30 Uhr: Ukraine wird laut Selenskyj nach Krieg in der Nato sein

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (45) hat sich vor Beginn des NATO-Gipfels in Vilnius zuversichtlich gezeigt, dass das Land nach Ende des russischen Angriffskriegs Mitglied in dem Militärbündnis sein wird. "Auch wenn unterschiedliche Positionen geäußert werden, ist es immer noch offensichtlich, dass die Ukraine es verdient, im Bündnis zu sein. Nicht jetzt – jetzt ist der Krieg, aber wir brauchen ein klares Signal", sagte Selenskyj in seiner am Montagabend in Kiew verbreiteten täglichen Videobotschaft. "Die Mehrheit der Allianz ist eindeutig für uns."

10. Juli, 21.40 Uhr: Erdogan hebt Blockade von schwedischem Nato-Beitritt auf

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (69) gibt nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg seine Blockade des Bündnisbeitritts von Schweden auf. Erdogan habe bei einem Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson zugestimmt, das Beitrittsprotokoll so bald wie möglich dem türkischen Parlament vorzulegen, sagte Stoltenberg am Montagabend auf einer Pressekonferenz in Vilnius.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (69). © Ukraine-Krieg im Liveticker: Verkehr auf Krim-Brücke läuft wieder - Getreideabkommen nicht

10. Juli, 18.15 Uhr: NATO-Staaten billigen neue Abwehrpläne gegen Russland